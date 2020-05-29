Orada bir şehir var uzakta... - Son Dakika

Orada bir şehir var uzakta...

ARABAYA ATLA, MÜZİĞİ AÇ VE DÜNYAYI DOLAŞDrive and ListenDrive and Listen (driveandlisten.herokuapp.com) şu an için 40'tan fazla şehrin sokaklarında otomobille dolaşma imkanı sunuyor.

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ARABAYA ATLA, MÜZİĞİ AÇ VE DÜNYAYI DOLAŞ


Drive and Listen


Drive and Listen (driveandlisten.herokuapp.com) şu an için 40'tan fazla şehrin sokaklarında otomobille dolaşma imkanı sunuyor. Üstelik gezdiğiniz şehrin yerel radyolarından birini seçip müzik de dinleyebiliyorsunuz. Amsterdam'ın kırmızı ışıklarında fazla beklemekten sıkılırsanız hemen Londra'ya geçip ters akan trafikte insanları seyredebilirsiniz.


YAĞMURLU BİR GÜNDE PARİS...


Good City and Sounds


Son zamanların en popüler podcast'lerinden biri 'Good City and Sounds'... Kendinizi sevdiğiniz şehirde hissetmek için gözlerinizi kapatıp rahatlayın! 'Roma tatili'nizin ilk akşamında bir restoranda en sevdiğiniz makarnayı sipariş etmek kadar kolay.  ya da Paris'te yağmurlu bir günde sokaklarda dolaşmak gibi...


SABAH JAPONYA AKŞAM KARAYİPLER


Radio Garden


Çocukken dünya küresini çevirir, parmak bastığımız noktaya gitmeyi hayal ederdik. Radio Garden tam olarak sizi o ülkeye götüremese de o ülkenin yüzlerce radyo kanalına bağlanmanızı sağlıyor. Güne Japonya'nın Kagoshima bölgesinden yayın yapan Osumi FM'i dinleyerek başlayabilir, akşam da Karayipler'in salsa müzikleriyle dans edebilirsiniz.

Amsterdam, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:44 

Son Dakika Magazin Orada bir şehir var uzakta... - Son Dakika Magazin
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Son Dakika

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