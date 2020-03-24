Orada karantina sona eriyor - Son Dakika

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Orada karantina sona eriyor

7 saat önce

Çin'de korona virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 2 aydır devam eden karantina sona eriyor.

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Çin'de korona virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 2 aydır devam eden karantina sona eriyor. Eyalette hayattı normalleştirme çalışmaları kapsamında inşaat projeleri ve endüstriyel üretim yeniden başladı.

Korona virüs salgınıyla birçok ülkede mücadele devam ederken, salgının ortaya çıktığı Çin'de vaka sayıları gün geçtikçe azalıyor. Salgının merkezi Hubei eyaletinde 2 aydır devam eden karantina süreci bitiyor. Hubei eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bu gece itibariyle ulaşım kısıtlamalarının kaldırılacağı ve sağlıklı olanların eyaletten ayrılmasına izin verileceği belirtildi. Salgının ortaya çıktığı eyaletin Wuhan kentinde ise karantinanın 8 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Çin, salgının ortaya çıkmasının ardından 23 Ocak'ta Wuhan kentine giriş ve çıkışları yasaklamış, sonraki günlerde de yasağı eyalet geneli için genişletmişti. Karantina kapsamında tren seferleri, uçuşlar iptal edilmiş ve yollarda kontrol noktaları oluşturulmuştu. Wuhan ve çevresindeki illerde yayılan salgın nedeniyle hastanelerin kapasitesi aşılmış ve virüsle mücadele için geçici hastaneler kurulmuştu. Çin hükümetinin getirdiği katı tedbirler ve tüm çabaların sonucunda salgın kontrol altına alındı. Son bir haftadır yerel vaka bazı günler görülmezken, bazı günlerde de çok düşük rakamlarda seyretti.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubei'de, karantinanın kaldırılması alınan önlemlerin başarısı olarak görülürken, ülkede gözler yurt dışından dönen korona virüs taşıyıcılarına çevrildi. Başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük şehirlerde yurt dışından dönen tüm ülke vatandaşları için 14 gün zorunlu karantina şartı getirildi. Yurt dışından dönenlerin, hükümetin belirlediği otel ve diğer noktalarda kalacağı ve ödemelerini kendilerinin yapacağı belirtildi. Yalnızca tek yaşayanlar ve özel durumları bulunanların kendilerini evlerinde karantinaya alabilecekleri ifade edildi. Ayrıca yarından itibaren yurt dışından Pekin'de gelmek isteyen herkesin korona virüs testi yaptırması da zorunlu olacak.

ÜRETİM FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Hubei eyaletinde bir sonraki duyuruya kadar eğitime ara verilmeye devam edileceği kaydedildi. Salgın nedeniyle ekonominin olumsuz etkilendiği ülkede hükümet, ekonomiyi düzeltmek için çalışma başlattı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Hubei eyaleti dışında ülke genelinde büyük kamu inşaat projelerinin yüzde 90'ının yeniden başlatıldığı belirtildi. Endüstriyel üretimin de yeniden başladığı ülkede, birçok göçmen işçi seyahat yasağına takılırken, testleri negatif olanlar çalıştıkları bölgelere gönderilecek.

ÇİN'DE SON VAKALAR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından son yapılan açıklamada 78 kişide daha korona virüsü görüldüğü kaydedildi. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 277'ye yükseldi. Yeni vakaların 74'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu, bunlardan 31'inin başkent Pekin, 14'ünün Guangdong eyaleti ve 9'unun Şanghay'da görüldüğünü bildirdi. Böylece, Çin'de şu ana kadar tespit edilen yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 427'ye yükseldi. Salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan'da 5 gün sonra ilk kez yeni bir vaka tespit edildi. Ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 81 bin 171'e ulaştı. Komisyon, ayrıca dün 456 hastanın taburcu edildiğini, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 73 bin 159'a ulaştığını aktardı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:45 Kaynak: İHA

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