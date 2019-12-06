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Orak, "Bizim için önemli bir maç"

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B.Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak,hem play off hem de Türkiye Kupası'na katılma yolunda önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.

Orak,

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B. Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak,hem play off hem de Türkiye Kupası'na katılma yolunda önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B.Elazığ İl Özel İdare, ligin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve yöneticiler kahvaltıda bir araya geldi.


Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Elazığ ekibinin baş antrenörü Olcay Orak, " Hatay maçı öncesi bizim için iyi bir moral kahvaltısı oldu. Çok önemli bir maç oynayacağız. Hem play off yolunda hem de Türkiye Kupası'na katılma yolunda bizim için önemli bir maç. Güçlü bir rakip. Avrupa kupasında maç kazandılar. Grubu birinci bitirip ilk 8'e kaldılar. Önemli yabancı ve Türk oyuncuları var. Ama biz de formdayız ve sakat oyuncumuz yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geçen hafta kazandığımız maç morallerimizi daha yukarı çıkarttı. Kazanabilecek durumdayız" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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