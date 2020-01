Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Elazığ ekibi, bu hafta sonu ağırlayacağı Fenerbahçe'yi mağlup etmenin planlarını yapıyor.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Elazığ ekibinde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yoğun tempoda çalışmasını sürdüren ekip, Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.



Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Elazığ ekibinin Antrenörü Olcay Orak, "11 maç sonunda mağlubiyetleri yok. İyi bir enerjimiz var, iyi hazırlandık ve sakat oyuncumuz yok. Maçı başından sonuna kadar seyircimizin desteğiyle oynayacağımızı düşünüyorum. Maçı son periyoda kadar taşırsak hem basketbolseverlere güzel bir maç seyrettirmiş olacağız hem de ligin ikinci yarısı için iyi sinyaller vermiş olacağız. Şu an 6 galibiyetle 5. durumdayız. Eğer kazanırsak ligin ilk yarısını ilk 4'ün içinde tamamlayacağız. Kaybedersek ilk yarıyı 5. bitireceğiz. Sezonu ilk 5'te bitirmek ve Türkiye Kupası'nda 4. ile eşleşmek bizim için iyi. Fenerbahçe maçının çok iyi geçeceğine inanıyorum. Bizimde seyircimizin de çok yüksek bir enerjisi var. Seyirci avantajıyla buradan galibiyetle ayrılmamamız için hiçbir sebep yok" diye konuştu.



"Gerekirse transfer yapabiliriz"



Takımla ilgili bilgi de veren Orak, "Lauren'i gönderdik yerine Nevin'i aldık. Manolya'yı da Kayseri'ye gönderdik. Şu anda bir yabancı kontenjanımız boşta. Nevin'in Türk statüsünde oynamasında dolayı bir hakkımız daha var. Lazım olduğunda o hakkımızı da kullanabiliriz. Transfer için Fenerbahçe ve İzmit maçlarını görmemiz lazım. Belki de transfer yapmayız ama gerekirse 2 ve 3 numara pozisyonları için bir takviye yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



Nevin Kristen Vatansever: "Kazanmak için çıkacağız"



Takımın son transferi Nevin Kristen Vatansever ise, "Oyuncuları da koçu da tanıyorum. Transfer sürecimde hiçbir problem yaşamadım. Elazığ'ı çok sevdim. Yürüyerek gezme ve birkaç restauranta gitme fırsatım oldu. Havası gayet güzel ve temiz. Her şey iyi gidiyor buraya geldiğim için mutluyum. Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takımdır. Onlara karşı en iyisini yapmazsanız kazanma şansınız yok. Biz de en iyimizi yapıp kazanmak için çıkacağız maça. Ben her zaman Fenerbahçe'ye karşı oynarken heyecanlanmışımdır "diyerek düşüncelerini aktardı.



"Taraftarlarımızı bekliyoruz"



Takımın oyun kurucusu Kübra Erat ise, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama son haftalarda biraz bocaladık. Bunların bizi daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandık ve hazırız. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz,onlarla daha güçlüyüz. Ligin ikinci yarısında yine bir çıkış yakalayacağız ve öyle devam edeceğiz. Kaybettiğimiz maçların telafisini yapacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ