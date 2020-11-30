Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika

Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor

30.11.2020 09:12
Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor, System.String[]

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçesi'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü dile getirerek, "AK Parti İktidarından aldığımız güç ve yerel dinamiklerin katkılarıyla Altınova'yı bölgemizin en gözde ilçesi yapıyoruz" diye konuştu.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçesi'nin her geçen gün gelişip büyüdüğünü dile getirerek, "AK Parti İktidarından aldığımız güç ve yerel dinamiklerin katkılarıyla Altınova'yı bölgemizin en gözde ilçesi yapıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un girişimleriyle geçtiğimiz hafta Altınova İlçesi için önemli müjdelerin alındığını hatırlatan Başkan Oral, "Altınova, her alanda geleceğe emin adımlarla ilerliyor" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un girişimleriyle ilçeye önemli hizmetlerin geleceğini ifade ederek, "Nüfusu 30 bine ulaşan Altınova'ya yeni kurulacak olan İlçe Sağlık Müdürlüğü için İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Hizmet Binasından oluşan 3 birimin yer alacağı Entegre Sağlık Tesisi ilçemize kazandırılacaktır.

Ayrıca, Altınova Devlet Hastanesi Bahçesine, Acil Servis Yönetmeliği'ne uygun birinci seviye acil servis hizmet binasının inşa edilecek olması ilçemizin geleceği adına çok önemlidir.

Bunun yanında, Helenapolis Antik Kenti kazılarının başlayacak olması ülkemiz ve Yalova turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin ilçemize gelmesine katkı sağlayacak olan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Serdar Çam'a, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'a, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin İnceöz'e, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Sayın Hasan Zafer'e ve AK Parti Teşkilatlarımıza ilçemiz adına teşekkür ederim" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor

Milletvekili, Altınova, AK Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika

Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz! Kısıtlamada polisten kaçan gençlerden birinin çorabında uyuşturucu madde bulundu Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden
30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 30 Kasım - 6 Aralık haftasına burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:18
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:55
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı         
22:48
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 09:27:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oral: Altınova emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei