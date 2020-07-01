Oral: "Altınova tersaneleri önemli bir hamle" - Son Dakika

Oral: "Altınova tersaneleri önemli bir hamle"

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladı.


Başkanı Metin Oral, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Oral, Altınova'da kurulan tersanelerin tekne ve gemi inşa sanayisinde önemli bir hamle olduğunu söyledi. Oral, "Bundan 94 yıl önce 1 Temmuz 1926'da kabul edilen Kabotaj Yasası, zengin deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğin gelişmesi için önemli bir adım olmuştur. Ancak Kabotaj Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 94 yıla rağmen denizcilik sektörünün gelişmesi için ciddi bir ilerleme alınamadığını görmekteyiz. Gemi inşa sanayimiz, gemi bakım ve onarım hizmetlerimiz yeterli değildi. Yeni teknolojilere ve tersanelere ihtiyaç duyuluyordu. Bu noktada ilçemizde kurulan tersaneler tekne ve gemi inşa sanayimizde önemli bir atılıma sebep oldu. Hükümetimizin ulaşımda başlattığı hamleyle sadece karayolunda değil, deniz ve demir yolunda da önemli noktalara gelinmiştir. Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisi olan bu hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz. Bu uğurda mücadele eden, güzel ülkemizin bağımsızlığı için çalışan şehit ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - YALOVA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Metin Oral, Altınova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oral: 'Altınova tersaneleri önemli bir hamle' - Son Dakika Ekonomi

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