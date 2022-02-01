Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası başladı - Son Dakika

Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Adana'nın Kozan ilçesinde başladı.
Kozan Spor Salonu'ndaki şampiyonaya, 57 ilden 186'sı kadın 648 sporcu katılıyor.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından karşılaşmalara geçildi.
Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk günündeki karşılaşmaları, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin ile vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA
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