Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı sona erdi

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı 14 ilde yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın ilk etabının sona erdiği ifade edildi.

Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Bartın, Edirne, Aydın, İstanbul, Karabük, Çanakkale, Muğla ve Denizli'de yapılan yarışlar sonucunda kategorilerine göre ilk etabı birinci sırada bitiren isimler şunlar:

Elit Erkekler: Gültigin Er

Elit Kadınlar: Esra Nur Gökçek

Genç Erkekler A: Enes Kızılcık

Genç Kadınlar A: Birsu Ulkat

Genç Erkekler B: Emir Aracı

Genç Kadınlar B: Elif Sayın