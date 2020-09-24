Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül'de başlayacak

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın ikinci etabının 15 ilde yapılacağı ifade edildi.
Yarışmaya katılacak sporcuların ilk etaptan farklı olarak federasyonun internet sitesinde yer alan başvuru formunu yarın saat 17.00'ye kadar doldurmaları gerektiği kaydedildi.
Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı 14 ilde yapılan yarışlarla tamamlanmıştı
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:47 - Kaynak: AA
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