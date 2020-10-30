Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın FTP Bisiklet Test Protokolü açıklandı
30.10.2020 16:39
Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın bisiklet etabı için FTP Bisiklet Test Protokolü yayımlandı.
Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın bisiklet etabı için FTP Bisiklet Test Protokolü yayımlandı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, protokolde, kayıt işlemlerinden emniyet tedbirlerine, malzeme ve teçhizattan test alanı teknik özelliklerine kadar birçok konunun yer aldığı belirtildi.
Bu yıl vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği test faaliyetlerinin 7-28 Kasım'da yapılacağı aktarıldı.
Son Dakika Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı İzmir'den yürek yakan görüntüler! Çöken binaların başında feryatlar yükseliyor Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! Son Dakika! İstanbul ve İzmir Valiliklerinden 6,6'lık depremle ilgili ilk açıklama Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı