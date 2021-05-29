Oral, fethin 568. yılını kutladı - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'un fethedilişinin 568. yılını kutladı.

Başkan Oral, "Peygamber Efendimizin, 'İstanbul, muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdardı ve onun askerleri ne güzel askerdir.' buyurduğu kutlu fethin 568. yılını aynı heyecan ve sevinçle kutluyoruz. İstanbul, fethiyle dünyada birçok dengenin değişmesine sebep oldu. İstanbul 'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti, İslam dünyasının lideri, Batı dünyasında da fark edilen büyük bir devlet oldu. 19 yaşında tahta çıkan Sultan Mehmet'in 2 yıl sonra İstanbul'u fethetmesiyle Batı dünyası büyük bir korkuya kapıldılar. Bar çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet, fethin sonunda izlediği politikalarla Hristiyan toplumunun adaletin, hak ve özgürlük simgesi haline geldi. Bu vesileyle fethin 568. yılını kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - YALOVA