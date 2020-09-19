Oral: Gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz - Son Dakika

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik Rütbesi ve Gazilik Unvanının verilişinin 99. Yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Güzel vatanımızın huzuru ve geleceği için giriştikleri mücadelede; gazilik payesini, kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden vatansever kahramanlarımızın haklarını ödememiz mümkün değildir' dedi.

Başkan Oral yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Ülkemizin bağımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek, canı ve kanı pahasına, ölümüne göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Vefanın, cesaretin ve kararlılığın timsali olan gazilerimizin bu müstesna gününü kutluyor; hepsine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazilik' unvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanlarla birlikte, bu coğrafyada var olabilmemiz için hayatlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - YALOVA