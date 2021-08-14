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Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler - Son Dakika

Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler

14.08.2021 16:51
Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler, System.String[]

AK Parti'nin gücünü Türk Milletinden aldığını ifade eden Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ülkemiz ve milletimize hizmet etmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek" dedi.

AK Parti'nin gücünü Türk Milletinden aldığını ifade eden Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ülkemiz ve milletimize hizmet etmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan AK Parti'nin Türk demokrasisi ve milli irade açısından olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan Oral, "20. Kuruluş yıl dönümünü dolduran AK Parti, 90 yıllık siyaset tarihimizin ezberini bozmuştur. Türk Milleti, geçen 20 yıl içinde huzur, güven ve istikrarın yanında yer almıştır" dedi.

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin günümüze kadar 6 genel, 4 yerel, 3 Anayasa halkoylaması, 1 cumhurbaşkanlığı olmak üzere 14 seçimi kazandığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Biz güncümüzü Milletimizden alıyoruz. Milletimizden aldığımız güçle ülkemize hizmet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerine ulaşamayanlar bugün ekonomimiz üzerinde oyunlar oynayarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. İçten ve dıştan gelen her türlü saldırılara rağmen AK Parti, Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren dünyadaki mazlumlarına arka çıkarak, yetimin hakkını koruduğunu ifade eden Başkan Oral, "Türkiye sadece İslam Aleminin değil, dünyadaki tüm mağdur ve mazlum halkların umududur. Türk Milleti de bu bilince sahiptir. Türkiye olarak, 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle; partimizin 20. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Bu kutlu hareketin; şehrimize, ülkemize ve dünyanın birçok noktasında Türkiye hakkında büyük ümitler taşıyan insanlara huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Hizmetimizi engelleyemeyecekler

Metin Oral, AK Parti, Yalova, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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