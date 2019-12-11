Oral: "Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oral: 'Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz' - Son Dakika

Oral: "Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, Samsun'da kaçak olarak emlakçılık yapan mülteci emlakçılara ceza kesme yetkilerinin olmadığını söyledi.

Oral:

SAMSUN (İHA) – Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, Samsun'da kaçak olarak emlakçılık yapan mülteci emlakçılara ceza kesme yetkilerinin olmadığını söyledi.


SATEM Başkanı Mevlüt Oral, kayıt dışı ile mücadele konusunda mültecilerle iş yapan emlakçı üyelerine seslenerek; kayıt dışı çalışan, vergi mükellefi olmayıp ofis açan yabancı uyruklu emlakçıları şikayet etmeleri gerektiğini ifade etti.


"Yükümlülükleri yerine getiren yabancı uyrukluların emlakçılık yapmasında sıkıntı yok"


Son zamanlarda sıklıkla gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Mevlüt Oral, "Yabancı uyrukluların emlak ofisi açıp, kayıt dışı emlakçılık yaptığı yönünde sürekli şikayetler almaktayım. TC kimlik numarası alıp, vergi dairesinden iş yeri açılışı yapan, oda kaydı yapan ve mesleki yeterlilik belgesi alan yabancı uyrukluların emlakçılık mesleğini yapmalarında herhangi bir sakınca yok. Buna devletimiz izin veriyor. Fakat bunların dışında sözde emlakçılık yaptıkları belli olan kişiler var. Emlakçılar Odası olarak bu kişilere ceza yazma gibi bir yetkimiz yok. Oda başkanı olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz kayıt dışının her zaman karşısında olduk. Sonuçta üyelerimiz evlerine bu işten ekmek götürüyorlar. Devlet bizlere denetleme ve ceza yazma yetkisi vermediği için biz sadece ofis açıp, ruhsat almayan ve vergi vermeyen kişileri belediye zabıtalarına şikayet edip iş yerlerini kapattırıyoruz" dedi.


"Odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var"


Samsun'da odaya kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçının olduğunu belirten Oral, şunları söyledi:


"Bazı insanlar oda başkanı mültecilerin emlak komisyonculuğu yapmasına izin veriyor gibi şeyler söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben üyelerim ile ayaktayım ve mesleğimiz nasıl daha düzenli olabilir diye onun gayreti içerisindeyim. Ofis açıp vergi vermediğine, ruhsatı olmadığına inandığınız kişileri bize veya belediyelere bildiriniz, gereken yapılacaktır. Fakat sosyal medya hesaplarından satılık-kiralık ilan yayınlayan kişiler hakkında keşke yapabilecek bir şeyim olsa da yapsam. Samsun'da odamıza kayıtlı 5 yabancı uyruklu emlakçı var." - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı

Son Dakika Haberleri
18:58 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
18:58 İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
18:56 Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
18:54 ATAŞEHİR'DE VELİLERDEN YAĞMUR ALTINDA ÖZEL OKUL PROTESTOSU - Son Dakika
18:52 Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:59:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oral: "Sözde emlakçılık yapan mültecilere ceza kesemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]