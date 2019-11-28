ORAN 275.32 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladı

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan 2010 yılında bu yana kadar 275.32 Milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı

SİVAS - ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan 2010 yılında bu yana kadar 275.32 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kasım ayı bilgilendirme toplantısı Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yeni Sivas Valiliği binasında gerçekleşen toplantıya ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlık yaptı. Bağlı il valilileri, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kasım ayı değerlendirmesi yapıldı.

275 Milyonluk projeler

Toplantıda konuşan Salih Ayhan, ORAN'ın 2010 yılından bu yana kadar 275.32 milyon TL'lik yatırım sözleşmesi imzaladığını belirtip, " Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimizin endüstriyel, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme katmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Ajans tarafında 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek programı, 8 fizibilite doğrudan faaliyet destek programı, 8 teknik destek programı ve 2 güdümlü proje destek programı yürütülmüştür. Bu programlara toplam 2.704 adet başvuru yapılmış ve 748 proje destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile 275,32 Milyon TL yatırım değerinde destek sözleşmesi imzalanarak Ajans tarafından 141,85 milyon TL'lik destek sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca, 'Yozgat Modern Hayvan Hastanesi' güdümlü projesi sözleşmesi kasım ayında imzalanmış olup bu projeye Ajans tarafında 9 milyon TL'lik destek verecektir. 'Sivas İnovasyon Merkezi'güdümlü projesi ile 4,5 milyon TL, 'Sivas Kangal Köpeği üretim, eğitim ve satış merkezi' güdümlü projesi ile de 5,5 Milyon TL destek verilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu iki proje için Bakanlık ile fizibilite görüşmeleri devam etmektedir."dedi.

Bu üç alanda çalışmalar yoğunlaşacak

Ayhan, 2020 yılında ORAN'ın çalışmalarını 3 alanda yoğunlaştıracağını ifade edip, "ORAN olarak 2020 yılı çalışma programı hazırlıkları devam etmekte olup Ajansımızın 3 alanda çalışmalarını yoğunlaştırması planlanmaktadır; Sanayide Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi, Kırsal Alanda Yaşayan Bireylerin Sosyo-ekonomik Gelişmelerinin Sağlanması ve alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesi. Bu 3 alanda gerek ajans faaliyetleri gerek mali destek yoğunlaşacak olup Bölge illerimizin kalkınması için daha odaklı bir çalışma planı oluşturulacaktır" dedi.