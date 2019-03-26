Son Dakika Haberleri: Oran Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Başladı

Oran Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Başladı

1 saat önce

"Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında kurulan ORAN Çocuk Akademi;

Oran Çocuk Akademi Atölye Çalışmalarına Başladı, System.String[]
"Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında kurulan ORAN Çocuk Akademi; bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda TR72 illerinde ( Kayseri, Sivas, Yozgat), başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sosyal altyapının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek eğitim ve atölye faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı.

İlki Yozgat Sorgun'daki Yavuz Selim Ortaokulunda gerçekleştirilen atölyelere 56 öğrenci katılım sağladı. Robotik-Kodlama, Zeka Oyunları ve Origami Atölyeleri kapsamında algoritma, kodlama, robot yazılımı, zeka oyunu tasarımı, kutu zeka oyunları, origami eğitimleri geçekleştirildi. 3 hafta süren atölyelerin tamamlanmasıyla öğrencilere katılım belgesi verildi.

Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına etkili düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılmasını hedefleyen ORAN Çocuk Akademi, düzenlediği atölye faaliyetleri ile bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı, bölgenin sosyal ve bilimsel alt yapısının kuvvetlendirilmesini hedefliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanları Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz, Ümmühan Yamak ve Özay Deniz Keskin ile Abdullah Enes Töken'in eğitmen kadrosunda bulunduğu ORAN Çocuk Akademi, farklı branşlarda içerikler tasarlanarak atölye sayılarının arttırılmasını amaçlanıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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