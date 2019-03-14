Son Dakika Haberleri: Oran Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

Oran Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Hem illerimiz açısından hem de ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz" dedi.

Oran Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, System.String[]
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Hem illerimiz açısından hem de ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz" dedi.

ORAN Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. ORAN Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kalkınma ajanslarının güzel işlere imza attıklarını söyleyerek, "Bütün toplantılarda olduğu gibi illerimizin ve bölgemizin ekonomisine katkı yapacak, istihdamı ve ihracatı artıracak çalışmalara destek vermek için gündemimizde çeşitli konular var. Bildiğiniz gibi kalkınma ajansları bölgeler arası gelişmişlik farkını asgariye indirmek için kurulmuş kuruluşlardır. Günümüze kadar da çok güzel işlere imza atmışlar. Bundan sonrada yine hem illerimiz açısından hem de ülkemiz açısından faydalı işlere imza atmayı düşünüyoruz. Bu çalışmaları yaparken sivil toplum örgütlerimizin, odalarımızın ve borsalarımızın düşünceleri ve çalışmaları da bizim için çok önemlidir. Onların ortaya koyduğu proje ve programlar bizim önemsediğimiz olaylardır. Çünkü olayı en yakından takip eden, üretimin ve istihdamın gelişmesi için önemli çalışma yapan kurumlardır. Odalarımızı ve borsalarımızı her zaman dinliyoruz ve onları düşünceleri, fikirleri bizim çalışmalarımızda büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yanı sıra, ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli Belediyesi'nde Makam Odasına Haciz Geldi Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oran Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]