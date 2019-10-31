Son Dakika Haberleri: ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı
Son Dakika Güncel ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı

6 saat önce

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı, System.String[]

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında ORAN binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

Toplantıyla ilgili kısa bir bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan projeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Ayhan, ajans güdümlü projeleri arasında yer alan "Verimlilik Koordinasyon Ofisi" projesinin fizibilitesinin tamamlandığını, bugünkü toplantıda fizibilite sonuçlarını görüşüp karara bağlayacaklarını belirtti.

Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 yıllık tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 5 yaşındaki kız, hayatını kaybetti
MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 22:07:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]