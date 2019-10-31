ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantıyla ilgili kısa bir bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan projeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında ORAN binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da katıldı.

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