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ORAN Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı

1 saat önce

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Yozgat'ta toplandı, System.String[]

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta yapıldı.


Valilikte yapılan toplantıda gazetecilere açıklama yapan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 Yılı Mali Destek Programı "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" programı kapsamında 9 milyon lira destek sağlanacağını söyledi.

Programa mesleki eğitim kurumları, meslek yüksek okulları, mesleki çatı kuruluşlarının başvuru yapabileceğini ifade eden Ayhan, "Bu program ile bölge illerindeki mesleki eğitim altyapısının ve tanınırlığının artırılması amacıyla kullandırtmayı hedefliyoruz. Proje başına azami 750 bin lira destek talep edilebilen programda destek oranının azami yüzde 90 olabilecek." dedi.

Ayhan, fizibilte desteği başvurularının ağustos sonu itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, gelen başvuruların değerlendirilmesinden sonra destek almaya hak kazananların ilan edileceğini ifade etti.

Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yozgat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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