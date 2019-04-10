Son Dakika Haberleri: Orange Business Services Kimdir?

Orange Business Services Kimdir?

1 saat önce

Orange Business Services Genel Müdürü Ali Şir Olgaç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Orange Business Services Genel Müdürü Ali Şir Olgaç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Orange Business Servicess hakkında bilgiler veren Olgaç, şunları söyledi: "Orange Business Services uçtan uca cloud hizmetleri verebilen bir firma. Türk firmalarına da tüm ihtiyaçlarını tek elden verebiliyoruz. Uçtan uca ile kastettiğimiz şey, network katmanından başlayıp application servis katmanına kadar uzanan bir hizmet. Özetlemek gerekir ise Orange Business Servicess 220 ülkeye hizmet veren küresel bir network servis sağlayıcısı."
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:33 
cloud, TV, Sektörel, Ekonomi
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