ÖRAV, mülteci çocukların eğitimine katkı sağlayacak - Son Dakika
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ÖRAV, mülteci çocukların eğitimine katkı sağlayacak

7 saat önce

Öğretmen Akademisi Vakfının (ÖRAV) proje ortağı olduğu Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru (TIEREF) Erasmus KA3 Projesi, mülteci alanında çalışanlar ve sınıfında mülteci öğrencilere sahip olanlar için farklı ülkelerde uygulanan iyi örneklere ulaşılacak bir online platform hazırlayacak.

ÖRAV, mülteci çocukların eğitimine katkı sağlayacak, System.String[]

Öğretmen Akademisi Vakfının (ÖRAV) proje ortağı olduğu Mülteci Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitime Doğru (TIEREF) Erasmus KA3 Projesi, mülteci alanında çalışanlar ve sınıfında mülteci öğrencilere sahip olanlar için farklı ülkelerde uygulanan iyi örneklere ulaşılacak bir online platform hazırlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ÖRAV'ın 2018'den TIEREF Erasmus KA3 Projesi ortakları, 6-7 Şubat'ta Atina'da 4. Uluslararası Proje Toplantısı için bir araya gelecek.

Göçmen çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak ve eğitim başarılarını yükseltmek amacıyla iyi uygulamaların eğitim sistemi içinde paylaşılmasını ve çıktılarından bir politika geliştirilmesini hedefleyen TIEREF projesi, Türkiye'den İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖRAV'ın yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve İtalya'dan kurumların katkısıyla yürütülüyor.

ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu, Avrupa ülkelerinin "yerli göçmenlerin" eğitim açıklarını kapatmayı amaçlayan bir dizi farklı politika uygulamaya koysa da politikalardaki tutarlılığın yeterince açık olmaması nedeniyle farklı ülkelerde eğitimcilerin geliştirdikleri uygulamaların değerlendirilmesine ve iyi uygulamaların paylaşılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

TIEREF projesinde sona yaklaşıldığına değinen Çürüksu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk günden bu yana mülteci alanında çalışanlar ve sınıfında mülteci öğrencilere sahip olanlar için farklı ülkelerde uygulanan iyi örneklere ulaşacakları bir online platform hazırlamasına katkı sunmaktı. Sadece İngilizce değil Türkçe, Arapça, Yunanca, Bulgarca, Romence ve İtalyanca olarak hazırlanan bu online platformun Türkiye'deki eğitmenler tarafından aktif kullanılması için de çalışmalar yürüteceğiz."

İstanbul'da 2021'de düzenlenecek proje toplantısıyla sona erecek proje kapsamında, öncelikle Avrupa Birliği ve üye ülkelerde uygulanan kapsayıcı eğitim kaynaklarının, araçlarının ve mekanizmalarının sınıflandırılabileceği ve değerlendirilebileceği bir çevrimiçi değerlendirme metodolojisi geliştirildi.

ÖRAV platformun geliştirilmesine fayda sağlamak amacıyla Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini toplayarak, projenin eğitsel materyallerinin mantıksal çerçevesini oluşturdu.

Proje hakkında detaylı bilgiye http://www.teachref.eu/ üzerinden ulaşılabiliyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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