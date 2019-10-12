Örav ve Ashoka Türkiye'den

ÖRAV'ın eKampüs platformunda yayınlanacak eğitim programı, uzaktan eğitim aracılığıyla binlerce öğretmene ulaştırılacak.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren, Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu ÖRAV, Ashoka Türkiye ile işbirliği yaptı. Ashoka Türkiye'nin 2016 yılından bu yana Sabancı Vakfı ortaklığında öğretmenler, eğitimciler ve ebeveynlerle buluşturduğu Fark Yaratan Sınıflar ve Fark Yaratan Ebeveynlik projeleri kapsamında Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi'nin de katkısıyla hazırladığı Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi, ÖRAV tarafından uzaktan öğrenme programına dönüştürüldü.

Çocukların potansiyellerini açığa çıkarmaları için desteklenmesi ve 'daha iyi bir dünyaya' katkı sunma motivasyonunun yaratılması için en az akademik beceriler kadar önemli olan empati, ekip çalışması, liderlik ve yaratıcı problem çözme becerilerini içeren Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi, Öğretmen Akademisi Vakfı'nın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden binlerce öğretmene ulaştırılacak. Tüm eKampüs üyelerinin erişimine açılacak olan eğitimi tamamlayan katılımcılara, dijital bir "Katılım Sertifikası" verilecek.

ÖĞRETMENLER BU KEZ BECERİLERLE FARK YARATACAK

Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitim Programı; okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini, çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı. Programda; öğretmenlerin hem kendi fark yaratan becerilerini geliştirmelerinin hem de çocuklarla bu becerileri sınıf içinde uygulamanın önemi ve pratik yolları üzerine içerikler bulunuyor. Eğitim içerikleri Ashoka Türkiye'den Melda Akbaş, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi'nden Ece Bakanay ve Boğaziçi Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mine Göl Güven'in sunumları ile aktarılıyor.

Akademi ve sivil toplum dünyasından 7 uzmanının içerik geliştirme ekibinde yer aldığı Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitim Programı; Fark Yaratan Sınıflar Eğitimine Giriş, Sosyal Duygusal Öğrenme; Empati/Duygu Okur Yazarlığı, Ekip Çalışması, Yaratıcı Problem Çözme, Liderlik ve Fark Yaratan Sınıflar için Olumlu Atmosfer başlıklı 7 ana modülden oluşuyor.