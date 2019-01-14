Son Dakika Haberleri: ÖRAV ve Dow Türkiye Öğretmenin Kimyasını Bilim Şenliğine Taşıdı

ÖRAV ve Dow Türkiye Öğretmenin Kimyasını Bilim Şenliğine Taşıdı

2 saat önce

Öğretmen Akademisi Vakfı ve Dow Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bilim Şenliği", 12 Ocak'ta Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlendi.

ÖRAV ve Dow Türkiye Öğretmenin Kimyasını Bilim Şenliğine Taşıdı, System.String[]

Geçtiğimiz yıl "Öğretmenin Kimyası" programına katılan öğretmenler, öğrencileriyle birlikte eğitimlerden elde ettikleri kazanımları kullanarak fen ve kimya alanında ürettikleri projeleri sundular. Şenlikte toplam 21 proje yer aldı.

ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu ve Dow Türkiye Poliüretan Satış Direktörü Ali Fuat Yeşilyurt'un açılış konuşmalarıyla başlayan şenlikte; Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selahattin Turan "Teknoloji, Dijital Devrim ve Eğitimin Geleceği" başlıklı konuşmasıyla yer aldı. "Deneylerle Eğleniyoruz" etkinliği kapsamında öğrenciler; filin diş macunu ve gümüş ağaç gibi gösteri deneylerinin yanı sıra, poster sunum ve etkinliklerde yumurta kabuklarından yalıtım malzemeleri hazırlamak ve bebek bezi polimerleri kullanarak bitki sulamak gibi deneylerle hem eğlendi hem öğrendi. Öğrenciler yaptıkları poster sunumları sonrasında, kampüs içerisinde yer alan Enerji Müzesi'ni gezme fırsatı buldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:01 Kaynak: Bültenler

Yeşilyurt, Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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