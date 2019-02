"Oraventus Ft. İrem - Yol" Tüm Müzikseverlerle Buluşuyor!

Bugün SMM (Sony Music Media) etiketiyle yayınladıkları "Yol" ve "The Way" şarkılarının sözü ve müziği Caner Yemez ve İrem Atalay'a, düzenlemesi ise Oraventus imzasında tüm dinleyicisiyle buluşuyor. "Yol" ve "The Way" şarkılarının video klip yönetmenliği Barış Aral tarafından gerçekleştirildi.

"Oraventus ft. İrem - Yol" video klibini izlemek için aşağıdaki görsele tıklayınız.

"Oraventus ft. İrem - Yol" ve "Oraventus ft. İrem – The Way" şarkıları bugün tüm dijital müzik platformlarında video klipleri ise Sony Music Türkiye Youtube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor.