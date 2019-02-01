"Oraventus Ft. İrem - Yol" Tüm Müzikseverlerle Buluşuyor!
33 dakika önce
2009 yılında İzmir'de müzisyen Caner Yemez ve DJ Hıdır Akyüz tarafından kurulan, elektronik altyapıda ve kendilerine özgü müzik yapan Oraventus, sayısız yabancı şarkının düzenlemesine imza atmıştır.
Bugün SMM (Sony Music Media) etiketiyle yayınladıkları "Yol" ve "The Way" şarkılarının sözü ve müziği Caner Yemez ve İrem Atalay'a, düzenlemesi ise Oraventus imzasında tüm dinleyicisiyle buluşuyor. "Yol" ve "The Way" şarkılarının video klip yönetmenliği Barış Aral tarafından gerçekleştirildi.
"Oraventus ft. İrem - Yol" video klibini izlemek için aşağıdaki görsele tıklayınız.
"Oraventus ft. İrem - Yol" ve "Oraventus ft. İrem – The Way" şarkıları bugün tüm dijital müzik platformlarında video klipleri ise Sony Music Türkiye Youtube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:06 Kaynak: Bültenler
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