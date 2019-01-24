Öravlılar "Şimdi Üretim Zamanı" Demek İçin Buluştu

Sömestr tatiline denk gelen 5 günlük kamp boyunca eğitimciler; Vakfın çatı programı olan Öğrenen Lider Öğretmen eğitimi ve eğitim yöneticilerine özel olarak tasarlanmış Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı eğitiminin içeriğini güncelledi. Eğitimciler ayrıca Vakfın çevrimiçi anket aracılığıyla yaptığı ihtiyaç analizi sonucunda sahadan gelen taleplere yanıt verecek yeni bir programın daha ana çatısını şekillendirdi. Aktif öğrenme, teknolojinin eğitime entegrasyonu, özel eğitim, öğretmen koçluğu gibi başlıkları içeren yeni programın da yaz sonunda son halini alması hedefleniyor.

Kamp boyunca ayrıca ÖRAV Yönetimi, Vakfın 2019 yılı hedeflerini tüm eğitimcileriyle paylaşırken, eğitimciler de gerek kişisel gerekse de takım olarak 2019 için kendi gelişim hedeflerini belirledi.

ÖRAV Eğitimcileri Kampı'nın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Adem Çilek, kampa katılan eğitimcilerin her birinin özel olduğunu vurgulayan ve sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen konuşmasında şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu programı kapsamında, öğretmenlerimizin öneminin anlaşılması için çaba harcıyoruz. Sizler eğitim sistemimize ve Bakanlığımıza bugün burada olduğu gibi harika fikirler üreterek çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Bu destek çok önemli. Sizler özelsiniz, özel kalmaya da devam edin."

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Füsun Çürüksu ise yaptığı konuşmada, sömestr tatilinde dinlenmek yerine 5 gün boyunca oldukça yoğun geçen bir kampa katılmayı seçen tüm öğretmenlere teşekkür etti. Çürüksu konuşmasına şöyle devam etti:"2019 yılının zorlu bir yıl olacağını biliyoruz. ÖRAV zaten tam da bu nedenle var. Zorluklarla mücadele etme yolunda eğitimi meşale kabul ederek yoluna devam etmek, eğitici eğitimine ihtiyaç duyulmayacak günlere ulaşmak için var. İçerisinde bulunduğumuz koşullar, ÖRAV'ın misyonu önünde bir engel değil, aksine bizi daha çok çalışmaya, daha hızlı adımlar atmaya yönlendiren unsurlar. Hepimizin ÖRAV adına, eğitim sistemimiz adına harika planları ve önerileri var. ÖRAV ailesine ve ekibin kuvvetine olan inancım tam. Bugün burada bizimle olan tüm eğitimcilerimize ve bu kampı gerçekleştirmemiz için gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Öğretmen Akademisi Vakfı

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan 230 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 167.000'den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.