"En Uzun Gece"

Mehmet Akif Büyükatalay'ın Berlin Film Festivali'nde En İyi İlk Film ödülüne layık görülen filmi Oray, Almanya'da İslam'a bağlı bir hayat süren Oray'ın, karısı Burcu ile aralarında geçen bir tartışma anında İslami kaidelere göre boşanma anlamına gelen talak hakkını kullanmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.