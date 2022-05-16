Orban 5. kez Macaristan Başbakanı - Son Dakika
Üye Girişi

Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

16.05.2022 19:55
Orban 5. kez Macaristan Başbakanı

Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Genel Başkanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisindeki oylamada tekrar başbakan seçilerek göreve başladı.

Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Genel Başkanı Viktor Orban, Macaristan Ulusal Meclisindeki oylamada tekrar başbakan seçilerek göreve başladı.

Toplam 199 sandalyeye sahip Ulusal Mecliste yapılan gizli oylamada Orban, 133 milletvekilinin oyunu aldı. Oylamada, 27 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, Demokratik Koalisyonu (DK) ve Jobbik oylamaya katılmadı.

Başbakan seçilen Fidesz Genel Başkanı Orban, oylama sonrası parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Orban, bugünkü oylama neticesinde 1998, 2010, 2014 ve 2018 sonrası beşinci kez başbakan seçilmiş oldu.

Fidesz-KDNP koalisyonu mecliste 3'te 2'lik çoğunluğa sahip

Ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimde iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 54'ünü, DK, Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı mi Hazank ise 6 milletvekili ile temsil edilirken bir Alman azınlık temsilcisi de milletvekili olarak görev yapacak. Fidesz-KDNP, mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sahip.

YORUMLAR
500
Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, 'polise taş attığı' gerekçesiyle suç duyurusu Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, 'polise taş attığı' gerekçesiyle suç duyurusu Tunceli'deki cenaze töreninde polisi yaralayan şüpheli tutuklandı Tunceli'deki cenaze töreninde polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Viktor Orban, Milletvekili, Macaristan, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orban 5. kez Macaristan Başbakanı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Orban 5. kez Macaristan Başbakanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement