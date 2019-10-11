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Son Dakika Güncel Orban'dan EPP üyeliği açıklaması

Orban'dan EPP üyeliği açıklaması

1 saat önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) uzun süredir kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi'nde (EPP) kalıp kalmayacağının birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi.

Orban'dan EPP üyeliği açıklaması, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) uzun süredir kriz yaşadığı Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi'nde (EPP) kalıp kalmayacağının birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi.

Eski İtalya Başbakanı ve Forza İtalya Partisi Genel Başkanı Silvio Berlusconi ile İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelen Orban, görüşmeyle ilgili Macar basınına değerlendirmelerde bulundu.

Partisi Fidesz'in, Berlusconi'nin partisi ile hem AP'de hem de AB'nin diğer kurumlarında güçlü iş birliğini sürdüreceğini belirten Orban, görüşmede, Avrupa'daki olayları, İtalya-Macaristan ilişkilerini ve EPP sorununu ele aldıklarını söyledi.

Orban, Berlusconi'nin iş adamı delegasyonu ile Macaristan'ı ziyaret edeceğini ve ülkedeki yatırım olanaklarını inceleyeceğini kaydetti.

EPP'de hem kendi hem de Berlusconi'nin partisinin birbirine yakın durduğunu ve gelecekte de birlikte çalışmak istediklerini belirten Orban, "Onlar (Forza İtalya Partisi), bizim EPP'de kalmamız için çok ısrar ediyorlar ama EPP ile olan ilişkimiz netliğe kavuştuktan sonra kararımızı vereceğiz. Bunun için ise birkaç haftaya ihtiyaç olacak." dedi.

Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.

Silvio Berlusconi, Macaristan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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