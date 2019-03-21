Son Dakika Haberleri: Orban'dan Sert Tepki: Söz Konusu Olamaz

Orban'dan Sert Tepki: Söz Konusu Olamaz

1 saat önce

BRÜKSEL'deki basın toplantısında, EPP tarafından belirlenen 3 kişilik komitenin raporunu hazırlayıncaya kadar Fidesz'in tek taraflı olarak EPP'deki haklarından vazgeçtiğini belirten Orban, "Son 3 AP seçiminde yüzde 47, 56 ve 52 oy aldık.

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BRÜKSEL'deki basın toplantısında, EPP tarafından belirlenen 3 kişilik komitenin raporunu hazırlayıncaya kadar Fidesz'in tek taraflı olarak EPP'deki haklarından vazgeçtiğini belirten Orban, "Son 3 AP seçiminde yüzde 47, 56 ve 52 oy aldık. Böyle bir partinin atılması ya da üyeliğinin askıya alınması söz konusu olamaz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda kalkıp gideriz" diye konuştu. EPP tarafından 3 kişilik komite kurulması kararının kendileri için kabul edilebilir olduğunu ifade eden Orban, Fidesz'in EPP'deki geleceğinin komitenin hazırlayacağı rapordan sonra belli olacağını söyledi.

Orban, Macaristan'ın güçlü bir Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) istediğini ve bu yüzden de göç politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını, bunu da EPP toplantısında dile getirdiğini kaydetti.

FIDESZ ve EPP ARASINDA 'KAMPANYA' KRİZİ

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partinin 'Hıristiyan-demokrat' değerlerinden uzaklaştığını ve 'Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü' savunuyor.

9 ülkeden 13 EPP üyesinin Fidesz'in Avrupa değerlerine uymadığını öne sürerek EPP'den atılmasını istemesi, mayıs ayında düzenlenecek AP seçimleri öncesi EPP'de ciddi kriz yaşanabileceği şeklinde yorumlara neden olmuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:16 

Jean Claude Juncker, Macaristan, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
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