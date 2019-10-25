Son Dakika Haberleri: Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü
Son Dakika Dünya Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü

Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü

1 saat önce

Türkiye'nin askeri harekatının kınanacak bir yanı olmadığını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'ne sözkonusu bölge için finansman desteği çağrısı yaptı.

Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü, System.String[]

Türkiye'nin askeri harekatının kınanacak bir yanı olmadığını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'ne sözkonusu bölge için finansman desteği çağrısı yaptı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Cuma günü Macar devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan aşırı sağcı lider, harekatın kınanacak bir tarafı olmadığını kaydetti. Türkiye'nin sözkonusu bölgeyi yalnızca "askeri olarak istikrara kavuşturduğunu" ve bir güvenli bölge oluşturduğunu söyleyen Orban, "Eğer doğru anlıyorsam bugün orada olan budur" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolünde bulunan bölgede, altyapı çalışmaları için Avrupa Birliği'nin (AB) finansal destek sağlaması çağrısında bulunan Orban, bu şekilde buralara Suriyeli mültecilerin gönderilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Orban, aksi takdirde "üç milyonu aşkın göçmenin" Türkiye'den Balkan güzergahı üzerinden Avrupa'ya geleceğini savundu. Orban, "Bunun gerçekleşmemesi Macaristan'ın temel çıkarlarından biridir" dedi.


Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da daha önce operasyona destek açıklamasında bulunmuştu. Macaristan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona açıkça destek veren tek AB ülkesi. Avrupa Birliği Türkiye'nin düzenlediği harekata karşı çıkarken, Macaristan iki hafta önce AB'nin NATO müttefiği Türkiye'nin askeri operasyonunu açık bir biçimde kınamasını veto etmişti.


dpa/ BÜ,ET


(c)

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü
Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:06:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orban'dan Türkiye'nin harekatına övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]