Orban'ın Özrünü Kabul Ediyorum Ama Epp Yeri Yok

MACARİSTAN ile Avrupa Parlamentosundaki (AP) in büyük grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) arasındaki kriz sürüyor.

MACARİSTAN ile Avrupa Parlamentosundaki (AP) in büyük grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) arasındaki kriz sürüyor. Mayıs'ta yeni parlamento başkanının seçiminde kilit rol oynaması beklenen EPP için mart ayı başında "faydalı aptallar" terimini kullanan ve büyük tepki çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, EPP üyesi parti başkanlarına özür mektubu yolladı. Orban'ın partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) EPP'den atılmasını talep eden parti başkanlarından Belçika Flaman Hristiyan Demokrat Parti (CD&V) Başkanı Wouter Beke, özrü kabul ettiğini ama Fidesz'in EPP'de yeri olmadığını söyledi.



FİDESZ'İN ATILMAMASI İÇİN ÜÇ ŞART



Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya da büyük tepki çekmiş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı. EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı. Bugüne kadar 9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

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