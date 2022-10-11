Orban, Ukrayna'da ateşkesin Rusya ile ABD arasında yapılması gerektiği görüşünde - Son Dakika
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Orban, Ukrayna'da ateşkesin Rusya ile ABD arasında yapılması gerektiği görüşünde

11.10.2022 16:50
Orban, Ukrayna'da ateşkesin Rusya ile ABD arasında yapılması gerektiği görüşünde

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da geçici ateşkesin Ukrayna ile Rusya arasında değil, Rusya ile ABD arasında sağlanması gerektiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da geçici ateşkesin Ukrayna ile Rusya arasında değil, Rusya ile ABD arasında sağlanması gerektiğini söyledi.

Orban, Cicero dergisi ve Berliner Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ancak ABD'den askeri destek aldığı için kendisini savunabildiğini belirtti.

"Geçici ateşkes Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile ABD arasında yapılması lazım." diyen Orban, bundan dolayı Rusya ile ABD'nin anlaşması gerektiğini ve böylelikle savaşın sona erebileceğini söyledi.

Orban, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan tarafında doğru müzakereci olmadığını düşündüğünü ifade ederek Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında söylediği sözlerden sonra ikisinin barış görüşmesinde bulunmalarının zor olduğunu kaydetti.

Orban, Biden'ın Putin hakkında söylediği sözlerle ileriye gittiğini belirterek "Şimdi söyleyeceğim şey acımasız gelecek ancak barış için umudun adı Donald Trump'tır." ifadesini kullandı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in savaşı önleyebileceğine inandığını belirten Orban, Merkel'in Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra yaptığı eylemlerle 2014'te bir savaşı engellediğini belirtti.

Orban, Angela Merkel'in Kırım krizi sırasında yaptığı eylemleri "ustalık eseri" olarak değerlendirdi.

Bir hukukçu olarak Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğinden hiçbir şüphesi olmadığını ifade eden Orban, bu sebeple Macaristan'ın açıkça Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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