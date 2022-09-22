Orban yaptırımların yıl sonuna kadar kaldırılmasını istedi

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına gönülsüz katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptırımlara yıl sonuna kadar son verilmesini istedi. Avrupa Birliği (AB), Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak isterken AB üyesi Macaristan, yaptırımlara karşı sesini yükseltti.

Macar medyası, Orban'ın başkent Budapeşte'de partisi Fidesz'in toplantısında yaptığı konuşmada, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını yıl sonuna kadar kaldırmasını talep ettiğini yazdı. Macar hükümeti sözcüsü Zoltan Kovacs da Reuters haber ajansına bu açıklamanın doğru olduğunu teyit etti.

Macar gazetesi Magyar Nemzet'te yer alan habere göre Orban, AB'nin yaptırımlarının doğal gaz fiyatlarını ve enflasyonu artırdığını dile getirdi. Haberde, yaptırımların sona erdirilmesi durumunda gaz fiyatlarının derhal yüzde 50'ye düşeceğini, enflasyonun da gerileyeceğini ifade eden Orban'ın yaptırımlar olmadan Avrupa'nın yine güçleneceği ve resesyon tehlikesinden de kaçınacağını dile getirdiği aktarıldı.

Macaristan yeni yaptırımlara karşı çıkabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkileri olan Orban, AB'nin şimdiye kadarki yaptırımlarına isteksiz katılıyordu. Orban, AB'nin petrol ambargosunda ülkesi için istisnalar da talep etmişti.

AB ise Rusya'daki kısmi seferberlik ilanı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının dün düzenlediği olağanüstü toplantıda yeni kısıtlayıcı önlemleri görüştüklerini ve yeni yaptırımların tek tek kişiler ve belirli branşlara yönelik olabileceğini ifade etmişti. Borrell, Ekim ortasında planlanan resmi AB dışişleri toplantısında yaptırımların karara bağlanacağını da sözlerine eklemişti.

Ancak AB kuralları uyarınca yaptırım kararlarının AB'de oybirliği ile alınması gerekiyor. Macaristan'ın muhtemel itirazı da AB içinde bu konuda görüş ayrılıklaır yaşanabileceğine işaret ediyor.

Reuters,dpa