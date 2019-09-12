Son Dakika Haberleri: ORC anketi: Ali Babacan'a oy veririm diyenler yüzde 11.6, Davutoğlu'na yüzde 8.5
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ORC anketi: Ali Babacan'a oy veririm diyenler yüzde 11.6, Davutoğlu'na yüzde 8.5

1 saat önce

ORC Araştırma şirketi son dönemlerde yeni parti kuracakları söylentileriyle gündemde yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a olan halk desteğine ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı.

ORC anketi: Ali Babacan'a oy veririm diyenler yüzde 11.6, Davutoğlu'na yüzde 8.5, System.String[]

ORC Araştırma şirketi son dönemlerde yeni parti kuracakları söylentileriyle gündemde yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a olan halk desteğine ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Ali Babacan yeni parti kurarsa oy verir misiniz? soruna evet diyenlerin oranı yüzde 11.6 olurken aynı soruya Ahmet Davutoğlu için evet oy veririm diyenlerin oranı yüzde 8.5 oldu.


AK Parti'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılışı henüz resmiyet kazanmış değil. Buna karşın Ali Babacan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek partiden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

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Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:15 
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