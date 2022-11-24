Ünlü anketçi 12 ilçenin adını paylaştı: Seçimden önce il olacaklar - Son Dakika
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Ünlü anketçi 12 ilçenin adını paylaştı: Seçimden önce il olacaklar

24.11.2022 13:13

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandıran ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, seçime kadar il olması beklediği ilçeleri açıkladı.

Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırmanın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

"İL SAYISI 93'E ÇIKACAK"

Pösteki, 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 81 olan il sayısının 93'e çıkabileceğini söyledi. Kısa sürede açıklamasıyla büyük yankı uyandıran Pösteki, ayrıca il olmasını bekledikleri 12 ilin adını ve nüfus sayısını da takipçileriyle paylaştı.

İşte o ilçeler:

İL SAYISININ 100'E ÇIKACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz konuyla alakalı bir açıklama yapmış ve "Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşkeler ve misafirhaneler yapıyoruz. Ahlat'ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim" demişti.

Demiröz daha sonra Ahlat'ta yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını söyleyip; "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda; 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." ifadelerini kullanmıştı.

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