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ORC, şubat ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı - Son Dakika

ORC, şubat ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı

16.02.2022 22:21

Erken seçim tartışmaları sürerken ORC şirketi, şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bu göre; AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 15.1, MHP yüzde 9.4, HDP yüzde 8.1, Gelecek Partisi yüzde 4.2, DEVA ise 2.6 oy oranına ulaştı.

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine hazırlanırken yeni anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC, 8-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı araştırmanın verilerini kamuoyu ile paylaştı.

41 ilde toplam 5130 kişiyle araştırmada katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ YÜZDE YÜZDE 30, CHP YÜZDE 24.1

Paylaşılan sonuçlarda AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 24.1, İYİ Parti yüzde 15.1, MHP yüzde 9.4, HDP yüzde 8.1, Gelecek Partisi yüzde 4.2, DEVA 2.6, Saadet Partisi 1.5, TDP yüzde 1.4, Memleket Partisi yüzde 1, YRP yüzde 0.9, BTP yüzde 0.9 ve DP ise yüzde 0.5 oy oranına ulaştı. Öte yandan geri kalan diğer partilerin oy oranı ise yüzde 0.3'te kaldı.

ORC, şubat ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı
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İYİ Parti, AK Parti, MHP, CHP, Güncel, Son Dakika

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