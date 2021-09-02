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Orçay Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı - Son Dakika

Orçay Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

02.09.2021 15:42
Orçay Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı, System.String[]

Çay sektörünün ilk halka arzını gerçekleştiren Orçay Ortaköy Çay Sanayi AŞ, bugün gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Çay sektörünün ilk halka arzını gerçekleştiren Orçay Ortaköy Çay Sanayi AŞ, bugün gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Orçay'dan yapılan açıklamaya göre, törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Orçay AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Tera Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen katıldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler'in aracılık ettiği halka arzda Orçay'ın çıkarılmış sermayesinin 12 milyon 465 bin liradan 20 milyon 465 bin liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 8 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edildi.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzı 26-27 Ağustos'ta "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama işlemine halka arz büyüklüğünün 5,46 katına denk gelen 432 milyon 534 bin 900 liralık talep geldi.

Orçay'ın 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,90 TL olurken, yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşan 75 bin 496 yatırımcının Orçay hissesi aldığı halka arzın büyüklüğü 79 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

"Yatırım için kaynak arayan tüm şirketlerimizi borsamıza davet ediyorum"

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rize'de faaliyet gösteren şirketin, yatırımlarıyla, üretimiyle, istihdamıyla hem bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını hem de şehrin sembolü bir ürünü üreterek örnek teşkil ettiğini belirtti.

Orçay'ın yatırımlarla devamlı olarak kapasitesini artırdığını, ekonomiye, üreticilere ve topluma faydalı olduğunu ifade eden Ergun, şunları kaydetti:

"Şimdi ise, daha da büyümek amacıyla sermaye piyasamıza gelmektedir. Büyümenin kaynağını sermaye piyasamızın sunduğu imkanlarla karşıladıkları için, borsamızda işlem görmeye karar verdikleri için, şirketin ortaklarını buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Büyümek için yatırım yapan, yatırım için kaynak arayan tüm şirketlerimizi Borsamıza davet ediyorum. Orçay yaklaşık 75 bin yatırımcıya yapılan 79 milyon TL değerinde satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu sürece katkı sunan herkesi, başta Şirketin ve aracı kurumun değerli yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Orçay'a borsamıza hoş geldiniz diyorum."

"Orçay olarak sektöre öncülük ettik"

Orçay Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan da, çay sektöründe yapılan ilk halka arzın Orçay ile gerçekleştiğini belirterek, çay sektörüne tüm yatırımcılar nezdinde farkındalık sağladıklarını belirtti.

Orçay'ın halka arzına gelen talebin attıkları adımın doğruluğunu net olarak gösterdiğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orçay'ın halka arzına 5,4 kat daha fazla talep geldi ve sonuçta talep açan 75 bin 496 yatırımcı Orçay hisse senedi aldı. Halka arzda amacımız hisseleri eşit bir şekilde dağıtarak, mümkün olduğunca çok kişinin Orçay'a ortak olmasını sağlamaktı. Sonuçta, kurumsal yatırımcıdan çok küçük yatırımcı nezdinde tabana yayılan çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Orçay olarak bu halka arzla, borsa yatırımcıları tarafından çok bilinmeyen bir sektöre öncülük yapmış olduk ve çok önemli bir başarı elde ettik. Yatırımcıların bize olan inancı, gelecek adımlarımız için bizi daha da motive etti."

Aynı zamanda 12 yıldır Rize Ticaret Borsası Başkanlığını da yürüten Erdoğan, kuruluşunda öncülük yaptığı Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) sayesinde, çay üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve yeni ürün çeşitlerinin tüketicinin beğenisine sunulması için birçok çalışma yürüttüklerini aktardı.

Erdoğan, Rize'de halen inşaatı devam eden Çay Çarşısı projesi sayesinde, Türk çayının uluslararası piyasalarda da bilinirliğinin artırılması ve yerel üreticilerin dünya pazarlarına daha rahat ulaşmasının amaçlandığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orçay Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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