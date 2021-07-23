"Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitap yayımlandı - Son Dakika

Hekim, tıp tarihçisi, ilimler tarihçisi, folklor araştırmacısı, etnograf, yazar, arşivci, ressam, şair, hattat, ebru sanatçısı ve müzehhib Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in Edirne'ye ilgili makale, yazı, fotoğraf ve çizimleri, "Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitapta toplandı.

Kitabın yazarı İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi Direktörü Ender Bilar, AA muhabirine, Süheyl Ünver'in Edirne'nin şehir tarihini kayıt altına alan önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ünver'in, Dr. Rıfat Osman ile tanıştıktan sonra 10 yıl boyunca birbirlerine karşılıklı 750 mektup yazdıklarını belirten Bilar, bu mektupların hepsinin Edirne tarihini içerdiğini ifade etti.

Ünver ve Osman'ın hal hatır sormak için mektup yazmadıklarını, o gün Edirne'de yaşanan olaylar, Edirne'yle ilgili belgeler ve çizimleri birbirlerine gönderdiklerini aktaran Bilar, "Edirne ile Dr. Rıfat Osman aracılığıyla başlayan ilişkisi Süheyl Ünver'i etkiliyor ve Ünver artık Edirne'yi sık sık ziyaret ederek Edirne'nin tarihsel gelişiminde gördüğü aksaklıkları belediye başkanlarına, valilere, ilgili bakanlıklara bildirerek birçok alanda Edirne'nin tarihi eserlerini koruma anlamında önemli görevler alıyor." dedi.

Bilar, Edirne sümbülünün şöhretini ve dönemin Edirne Mevlevihanesi'nin Konya'dan sonraki en büyük mevlevihane olduğunu Ünver'in çizimleri ve makaleleri aracılığıyla öğrendiklerini belirtti.

Ünver'in eserlerini bir kitapta toplamaya karar verdiğini anlatan Bilar, şöyle devam etti:

"Bu makaleler ve gazetelerde yazdığı yazılar arşivlerde, dergilerin sayfalarında duruyordu. Ben bir kütüphaneci olarak bunu kendime görev addettim. Süheyl Ünver'in Edirne'yle ilgili makalelerini bibliyografik künyelerden tespit ederek, arşivlerde çalışarak bulduğumuz dergi sayfalarında kalanları topladık. Çizimlerini de arşivlerden bularak bir kitap haline getirdik. Amacımız bugünün gençliğine ve yarınlara geçmişin tarihi değerlerini, Edirne'yi bizlere tanıtan ve bu günlere getiren bu değerleri gençliğe tanıtmak. O günün Edirne'sini de bugünün Edirnelilerine göstermek."

Üniversite kurulması için çabalamış

Bilar, Ünver'e Edirne'ye yapmış olduğu katkılar nedeniyle "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi gerektiğini söyledi.

Ünver'in tarihi yerlerle ilgili görsel objelerin yanı sıra aldığı notları defterlerde topladığını ifade eden Bilar, "Tüm Türkiye'yi gezmiş, tüm illerle ilgili defterler tutmuş. Edirne defterleri de kızı Gülbün Hanım tarafından yayımlandı. Edirne'de bir üniversite kurulması için girişimlerde bulunmuş. 50'li yıllarda başlıyor bu. Süheyl Ünver'in sadece Edirne tarihi üzerinde değil Edirne'nin sosyal yönüyle, sağlık yönüyle ve üniversite anlamında gelişmesi için de çalışmaları olmuş." dedi.

Vefa ödülünün sahibi oldu

1898 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Süheyl Ünver, Medresetü'l-Hattatin'de tezhip ve ebru öğrendi.

Türk süslemesi minyatür sanatı ile uğraştı. Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Paris Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938'de profesör, 1954'te ordinaryüs profesör oldu. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Türk minyatürü ve süslemesi" hocalığı yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 500 yıllık nakışhaneyi yeniden kurarak öğrenci yetiştirdi.

1986'da vefat eden Ünver'e 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri "vefa ödülü" verildi.