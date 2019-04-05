Son Dakika Haberleri: Orda Bir Köy Var Uzakta' Projes Mutluluk Dağıtıyor

Orda Bir Köy Var Uzakta' Projes Mutluluk Dağıtıyor

1 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından "Orda Bir Köy Var Uzakta" Projesi kapsamında Develi ilçesi, Sindelhöyük köyündeki Sindelhöyük İ.H.

Orda Bir Köy Var Uzakta' Projes Mutluluk Dağıtıyor, System.String[]
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından "Orda Bir Köy Var Uzakta" Projesi kapsamında Develi ilçesi, Sindelhöyük köyündeki Sindelhöyük İ.H. Orta Okulu öğrencilerine gönderilen Badminton Malzemeleri Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Badminton Federasyonu tarafından gönderilen malzemeler ile Öğrenciler Badminton branşı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin Federasyon tarafından gönderilen Malzemeleri dağıttıktan sonra öğrenciler ile Badminton oynayarak mutluluklarına ortak oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "Orda Bir Köy Var Uzakta projesi" ile Develi ilçemizde bulunan Sindelhöyük İ.H. Orta Okuluna gönderilen malzemelerden ötürü Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Sindelhöyük, Develi, Güncel
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