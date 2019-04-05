Orda Bir Köy Var Uzakta' Projes Mutluluk Dağıtıyor
1 saat önce
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından "Orda Bir Köy Var Uzakta" Projesi kapsamında Develi ilçesi, Sindelhöyük köyündeki Sindelhöyük İ.H.
Türkiye
Badminton Federasyonu tarafından "Orda Bir Köy Var Uzakta" Projesi kapsamında Develi
ilçesi, Sindelhöyük
köyündeki Sindelhöyük İ.H. Orta Okulu öğrencilerine gönderilen Badminton Malzemeleri Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin
tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Badminton Federasyonu tarafından gönderilen malzemeler ile Öğrenciler Badminton branşı ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı.
Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin Federasyon tarafından gönderilen Malzemeleri dağıttıktan sonra öğrenciler ile Badminton oynayarak mutluluklarına ortak oldular.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "Orda Bir Köy Var Uzakta projesi" ile Develi ilçemizde bulunan Sindelhöyük İ.H. Orta Okuluna gönderilen malzemelerden ötürü Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler