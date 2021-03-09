Son dakika haber! "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı - Son Dakika

Son dakika haber! "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı

09.03.2021 10:47

Son dakika haber: Tunceli'nin 2 bin rakımlı dağ köylerindeki okullarda eğitim gören çocuklar ve vatandaşlar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile hayatlarında ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tunceli'nin 2 bin rakımlı dağ köylerindeki okullarda eğitim gören çocuklar ve vatandaşlar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile hayatlarında ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton sporunu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak amacıyla 81 ilde başlatılan "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi Tunceli'de hayata geçirildi.

Kentte uygulamaya konulan proje ile Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli badminton antrenörü Sinem Meriç ve Necla Aydın Güler, 2 bin rakımlı dağ köylerindeki okullarda eğitim gören çocuklara badminton dersleri veriyor.

Çocukların yanı sıra köylerdeki yetişkin vatandaşları da badmintonla buluşturan Meriç ve Güler, proje kapsamında Pertek ilçesine bağlı Sağman köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Köydeki ilkokulda çocuklarla bir araya gelen iki antrenör, okulun bahçesinde bantlar yardımıyla yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip seyyar badminton sahası oluşturdu.

Antrenörlerden badmintonla ilgili teknik ve temel bilgileri alan çocuklar, daha sonra kendi aralarında doyasıya maç yaparak gönüllerince eğlendi.

Köyde "Pala" lakabıyla tanınan ve 81 yaşında olan Mustafa Turan da badmintonla ilk kez tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşayanlardan birisi oldu.

Çocukların ne oynadığını merak edip evinden okul bahçesine gelen Turan, eline aldığı raketle Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'e rakip oldu.

"Tunceli halkı çocuklarının sportif faaliyetlere katılması noktasında çok bilinçli"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine, kentin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda gerçekleşen bazı sıkıntılardan dolayı kentte güzelliklerin ve huzurun yaşanamadığını belirten Er, şimdilerde ise insanların artık güvenle köylerinde ve evlerinde yaşadığını dile getirdi.

Huzur ve güven ortamı sayesinde spor alanında aktifleşme yaşandığını ifade eden Er, "Tunceli halkı çocuklarının sportif faaliyetlere katılması noktasında çok bilinçli. Her ailedeki bir çocuğumuz bir spor dalı ile uğraşıyor ve bu durum da bizi hem çok mutlu ediyor. Çünkü çocuklar istedikçe, gençler bize geldikçe bizim de moralimiz yükseliyor ve sporu üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Sinem Meriç ise "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile köy çocuklarının mutluluklarına ortak olduklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu olarak her yıl 81 ilde ve 81 köy okuluna malzeme yardımında bulunduklarını dile getiren Meriç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize yardımcı oluyoruz ve badmintonu öğretiyoruz. Öğrencilerimiz daha sonra öğretmenleri eşliğinde projemize devam ediyorlar. Sağman köyündeki çocuklarımız, yaşlı amcalarımız, ablalarımız ve öğretmenlerimiz ilk defa badminton sporu ile tanıştılar. Çok mutlu oldular. Çocukların o mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti"

Öğrencilerini sınıf içinde veya teneffüslerde sıkıldığını gördükçe çok üzüldüğünü belirten Sağman İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Selin Ölmez de ellerinden geldikçe çocukları eğlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Çocukların böyle değişik bir spor ile tanışmaları da bizim için çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Mustafa Turan da badminton oyununun, çocukluk yıllarında oynadığı oyunlara benzemediğini ve oyunu çok beğendiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Yusuf Orhan da hayatında ilk defa badminton ile tanıştığını ve arkadaşlarıyla maç yaptığını kaydetti.

Son dakika haber! Orda Bir Köy Var Uzakta projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı
Son dakika haber! Orda Bir Köy Var Uzakta projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı
Son dakika haber! Orda Bir Köy Var Uzakta projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı
Son dakika haber! Orda Bir Köy Var Uzakta projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı

Badminton, Türkiye, Tunceli, Meriç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesiyle çocuklar hayatlarında ilk kez badminton ile tanıştı - Son Dakika Spor


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