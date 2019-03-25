Ördek Avcısına 10 Bin Lira Para Cezası
1 saat önce
AKSARAY'da ördekleri 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine ördek avlayan A.K.'ye 10 bin 804 para cezası uygulandı.
AKSARAY'da ördekleri 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine ördek avlayan A.K.'ye 10 bin 804 para cezası uygulandı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekipleri, Yeşilova
Beldesi ile Tuz Gölü
civarında yaptığı kontrolde, A.K.'yi 'canlı mühre' olarak kullandığı 9 ördek ile tüfekli vurduğu 6 'yeşilbaş ve kirik' cinsi ördeklerle birlikte suçüstü yakaladı. Ekipler, 'canlı mühre' olarak kullanılan kanatları kesilmiş 9 ördeği koruma altına aldı. A.K.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 10 bin 804 lira para cezası uyguladı.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:11 Kaynak: DHA
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