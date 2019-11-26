Son Dakika Haberleri: Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza
Son Dakika 3. Sayfa Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza - Son Dakika

Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza

6 saat önce

Burdur'da usulsüz/kota fazlası avlandıkları tespit edilen 45 kırk beş adet ördek tespit edildi.

Ördek avcısına 18 bin 996 lira ceza, System.String[]

Burdur'da usulsüz/kota fazlası avlandıkları tespit edilen 45 kırk beş adet ördek tespit edildi. Ördek avcısına 18 bin 996 TL para cezası uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında Burdur İli Merkez Askeriye Köyü çıkışında yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Kontrol maksatlı durdurulan M.D. isimli şahsa ait araçta yapılan kontrolde, aracın bagaj kısmında çanta ve poşetler içerisinde usulsüz/kota fazlası avlandıkları tespit edilen 45 kırk beş adet ördek tespit edildi.


Tespiti yapılan kanatlı hayvanlar gerekli idari yaptırım kararı uygulanmak üzere Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer yandan, avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan toplam 18 bin 996 TL idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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