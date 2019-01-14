Son Dakika Haberleri: Ördek Avı Faciasında 3. Cesede Ulaşıldı

Ördek Avı Faciasında 3. Cesede Ulaşıldı

27 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıktı. İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından, bir tarlada oluşan su birikintisini fırsat bilen 4 arkadaş; Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz kayıkla ördek avına çıktı. Kötüleşen hava şartları sebebiyle kayık bir anda alabora olurken durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen görevlilere haber verdi. 4 kişiden Hüseyin Karakuş donmak üzereyken kurtarılırken hemen hastaneye kaldırıldı. Kayıkta bulunan diğer 3 vatandaşa ulaşmak için AFAD ve deniz polisi ve jandarma seferber oldu. Ekiplerinin su birikintisinde yaptığı aramalarda Mustafa Ölmez ile Erkin Ölmez'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Gece boyunca yapılan aramalarda Mesut Yıkılmaz'a ulaşılamadı ve çalışmalara bir süre ara verdi.

TEKNEDEN 10 METRE İLERDE BULUNDU Çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlayan ekipler, bölgeyi geniş bir şekilde taradı. Sualtı ve su üzerinde yapılan aramalar sonucunda Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedeni ekiplerce bulundu. Talihsiz adamın cesedinin, teknenin battığı noktadan 10 metre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. Mesut Yıkılmaz'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte ördek avı faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı. Donmak üzereyken vatandaşlarca bulunan Hüseyin Karakuş'un tedavisine Torbalı Devlet Hastanesinde devam edilirken, Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, Güncel
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