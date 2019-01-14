Son Dakika Haberleri: Ördek Avı Faciasında Üçüncü Cesede Ulaşıldı

Ördek Avı Faciasında Üçüncü Cesede Ulaşıldı

1 saat önce

Ördek avı faciasında üçüncü cesede ulaşıldı İzmir'de ördek avı faciası: 3 ölüİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, dört arkadaşın ördek avlamak için çıktığı su birikintisinde kayığın alabora olmasının ardından geceden bu yana aranan Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Ördek avı faciasında üçüncü cesede ulaşıldı
İzmir'de ördek avı faciası: 3 ölü

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, dört arkadaşın ördek avlamak için çıktığı su birikintisinde kayığın alabora olmasının ardından geceden bu yana aranan Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e yükselirken, kurtulan Hüseyin Karakuş'un tedavisi devam ediyor.
İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından, bir tarlada oluşan su birikintisini fırsat bilen dört arkadaş; Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz kayıkla ördek avına çıktı. Kötüleşen hava şartları sebebiyle kayık bir anda alabora oldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu görevlilere haber verdi. Hüseyin Karakuş, donmak üzereyken kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kayıkta bulunan diğer üç vatandaşa ulaşmak için AFAD ve deniz polisi ve jandarma seferber oldu. Ekiplerinin su birikintisinde yaptığı aramalarda; Mustafa Ölmez ile Erkin Ölmez'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Gece boyunca yapılan aramalarda Mesut Yıkılmaz'a ulaşılamadı ve çalışmalara bir süre ara verdi.
Tekneden 10 metre ilerde bulundu
Çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlayan ekipler, bölgeyi geniş bir şekilde taradı. Sualtı ve su üzerinde yapılan aramalar neticesinde Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedeni ekipleri tarafından bulundu. Talihsiz adamın cesedinin, teknenin battığı noktadan 10 metre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. Mesut Yıkılmaz'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte ördek avı faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı. Donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan Hüseyin Karakuş'un tedavisine Torbalı Devlet Hastanesinde devam edilirken, Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

İzmir, Torbalı, 3. Sayfa
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