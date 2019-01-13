Son Dakika Haberleri: Ördek Avı Faciasının Görgü Tanıklarından Kan Donduran Sözler "Geldiğimizde Vücudu Mosmordu ve Can...

Ördek Avı Faciasının Görgü Tanıklarından Kan Donduran Sözler "Geldiğimizde Vücudu Mosmordu ve Can...

37 dakika önce

Ördek avı faciasının görgü tanıklarından kan donduran sözler "Geldiğimizde vücudu mosmordu ve can çekişiyordu" Ördek avı faciasında arama çalışmaları sürüyorİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avına çıkan ve içinde 4 kişinin olduğu kayığın alabora olmasını ilk görenlerden olan Ferit...

Ördek avı faciasının görgü tanıklarından kan donduran sözler "Geldiğimizde vücudu mosmordu ve can çekişiyordu"
Ördek avı faciasında arama çalışmaları sürüyor

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avına çıkan ve içinde 4 kişinin olduğu kayığın alabora olmasını ilk görenlerden olan Ferit Ovalı isimli vatandaş dehşet anlarını anlattı. Ovalı, "Hüseyin Karakuş'u bulduğumuzda can çekişiyordu ve donmak üzereydi" dedi.
Torbalı'da 4 arkadaşın ördek avlamak için açıldığı ve kayığın alabora olmasının ardından yaşanan faciada kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez'in cansız bedenlerine ulaşılırken, donmaktan son anda kurtulan Hüseyin Karakuş'un tedavisine ise Torbalı Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi. AFAD ekiplerinin ve deniz polisi ekipleri, Mesut Yıkılmaz'ı aramaya devam ediyor.
"Suda çıkarıp hastaneye götürdük"
Olayı ilk görenlerden olan Ferit Ovalı isimli vatandaş, korku dolu anları şöyle aktardı: "Suya bakmak için aracımla buraya geldim. Suya bakan insanları görünce birilerinin kaybolduğunu anladım ve suda çırpınan birini gördüm. Sonrasında da ilk cesedi gördüm. Hemen suda çırpınan vatandaşı çıkarmak için harekete geçtik. Gelen tekneyle Hüseyin Karakuş'u sudan çıkardık. Biz yanına gittiğimizde soğuktan morarmıştı ve can çekişiyordu. Hemen kendisini hastaneye götürdük. AFAD ekiplerinin gelmesiyle ceset sudan çıkarıldı. Hastaneden sonra yeniden buraya döndüğümde ikinci cesedin de çıkarıldığını gördüm" ifadelerini kullandı.
Donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş'un akrabası Ali Karakuş ise kahvede otururken acı haberi aldıklarını söyledi. Karakuş, "Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

AFAD, İzmir, Torbalı, 3. Sayfa
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