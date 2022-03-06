Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü.

DENGESİNİ KAYBEDİP AKINTIYA KAPILDI

Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.