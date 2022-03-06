Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

06.03.2022 01:05

Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü. 51 yaşındaki adam, akıntıya kapılarak kayboldu.

Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü.

DENGESİNİ KAYBEDİP AKINTIYA KAPILDI

Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Avladığı ördeğin düştüğü akarsuya giren kişi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
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Zonguldak, Av Tüfeği, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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