Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü.
Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika