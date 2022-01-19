Yaptıkları strafor botla barajda mahsur kaldılar - Son Dakika

Yaptıkları strafor botla barajda mahsur kaldılar

Kayseri'de ördek avlarken barajda mahsur kalan 2 kişi, 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde ördek avlamak için kendi yaptıkları strafor bot ile baraja giren ve aşırı tipi ve dalga nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yenice Mahallesinde bulunan Gümüşören Barajı'nda meydana gelen olayda, Garip Ali E. ve Zahid A. strafordan yaptıkları ve içerisine halı koydukları botla ördek avlamak için baraja girdi. Bir süre 2 kişi taşıyan bot, şiddetli rüzgarla beraber buzlu alana sürüklenirken, Garip Ali E. ve Zahid A. burada mahsur kaldı. Şahısların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve av koruma ekipleri sevk edildi. Zodyak bot ile buzları kırarak şahıslara ulaşan ekipler, battaniyeyle sardıkları şahısları kıyıya getirdi. 2 kişi, burada bekleyen ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.