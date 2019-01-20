Son Dakika Haberleri: Ördek Gölü'nün Önündeki Set Çöktü

Ördek Gölü'nün Önündeki Set Çöktü

30 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ördek Gölü'nün suyu, ön kısmındaki beton setin yıkılması sonucu büyük ölçüde boşalarak dereye karıştı.

Ördek Gölü'nün Önündeki Set Çöktü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ördek Gölü'nün suyu, ön kısmındaki beton setin yıkılması sonucu büyük ölçüde boşalarak dereye karıştı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzakta bulunan, Keklik Vadisi'ndeki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Toplam 3 bin metrekareyi kaplayan gölün önündeki beton set, soğuk havanın etkisiyle çöktü.

Birçok yabani ördek türünün yaşadığı, kırmızı benekli alabalığın barınma ve üreme mekanı olan gölün suları, setin yıkılmasıyla Keklik Deresi'ne karıştı.

Göl kenarında alabalık yetiştiriciliği yapan İbrahim Akın, AA muhabirine, Ördek Gölü'nün yaban kuşları ve balıklar için önemli olduğunu söyledi.

Sabah göl kenarına geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını anlatan Akın, "Buzla kaplı göl çökmüş, suyu tamamen çekilmiş. Göl, dere haline geldi. Beton setin alt kısmının yeniden yapılması lazım. İnşallah yapıldıktan sonra ördekler, balıklar yine burada olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:24 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Güncel
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