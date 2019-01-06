Ordu 2 Gündür Haber Alınamayan Kadın, Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Ordu'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş (41), evinde ölü olarak bulundu.
Ordu
'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş
(41), evinde ölü olarak bulundu. Karataş'ın, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, Altınordu
ilçesine bağlı Şirinevler
Mahallesi'nde meydana geldi. Meşkude Karataş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, girdiği evde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: DHA
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