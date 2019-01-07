Ordu 2 Kişinin Yaralandığı Kaza Anı Kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza anı kameradaOrdu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada



Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.



Kaza Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Fatsa-Ünye yolunda seyir halinde olan Akkuş Tuzak Köyü Derneği Başkanı İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil, Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsa Türk ile yanında bulunan Nihat Akçay (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı da çevrede bulunanan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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